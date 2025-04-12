Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна

«Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта», — говорится в постановлении.
В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки.
Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров.
Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии.
Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев.
В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.