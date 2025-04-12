Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна

«Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта», — говорится в постановлении.