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Южноуральцы могут обменять мелочь в банках и магазинах

Жителей Челябинской области приглашают обменять накопленные монеты на банкноты или перевести средства на счет без комиссии. Акция «Монетная неделя» организована при поддержке Банка России, сообщает пресс-служба регионального отделения ЦБ.

Источник: Вечерний Челябинск

Монеты можно сдать в банках-участниках акции или сетевых магазинах. Принимаются даже поврежденные (погнутые, окисленные) монеты, выпущенные с 1997 года. Для ускорения процесса организаторы рекомендуют предварительно рассортировать их по номиналам.

Южноуральцам следует знать, что при обращении в банк потребуется паспорт. Зато в магазинах документы не нужны.

По словам управляющего отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елены Фединой, акция помогает вернуть разменные монеты в оборот, что снижает затраты на их чеканку. «Они востребованы в торговле и общественном транспорте», — подчеркнула Елена Федина.

Результаты прошлой акции оказались впечатляющими: осенью жители региона сдали 5,5 тонны монет на сумму 5,6 млн рублей.

«Монетная неделя» продлится до 19 апреля. Уточнить список участников можно на сайте Банка России или в отделениях банков.