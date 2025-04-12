Южноуральцы могут обменять мелочь в банках и магазинах

Монеты можно сдать в банках-участниках акции или сетевых магазинах. Принимаются даже поврежденные (погнутые, окисленные) монеты, выпущенные с 1997 года. Для ускорения процесса организаторы рекомендуют предварительно рассортировать их по номиналам.