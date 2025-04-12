Росстат: в России вырос средний размер назначенных пенсий на 11,7%

По данным на февраль 2025 года, средний размер пенсионных выплат в России достиг 23 229 рублей, что на 11,7% превышает показатель годичной давности. Об пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Уточняется, что динамика среднего размера пенсионных выплат показывает рост. Если проследить, то за февраль 2024 года выплаты составили 20 800 рублей, в январе 2025 года было уже 23 175 рублей, а в феврале — 23 229 рублей.
При этом с начала 2025 года Социальный фонд РФ провел плановую индексацию страховых пенсий на 7,3%. Из-за превышения инфляции в 2024 году страховые пенсии дополнительно проиндексировали на 9,5%.
Ранее экономист Игорь Балынин рассказал, что у пяти категорий россиян увеличится размер пенсии в мае 2025. При этом эксперт подчеркнул, что наибольшие прибавки получат ветераны Великой Отечественной войны.