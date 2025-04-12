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В Аргентине снимут ограничения на покупку-продажу долларов с 14 апреля

В Аргентине с 14 апреля вступят в силу новые правила на покупку-продажу долларов для граждан.

Источник: Комсомольская правда

Аргентинский министр экономики Луис Капуто сообщил, что с 14 апреля 2025 года в стране отменяются многолетние валютные ограничения, запрещавшие гражданам свободные операции с долларами. Об этом Капуто проинформировал журналистов.

«Начиная с понедельника, мы снимаем обменные ограничения (на покупку-продажу долларов для граждан)», — сказал министр.

До отмены ограничений аргентинцы сталкивались с жесткими валютными лимитами: официально разрешалось приобретать не более $200 ежемесячно. Причем даже это право предоставлялось не всем гражданам, а только соответствующим специальным критериям.

Подобные жесткие меры вынуждали население обращаться к черному рынку, где курс доллара был значительно выше. Президент Хавьер Милей неоднократно подчеркивал, что либерализация валютного рынка — ключевой этап в планах по полной долларизации национальной экономики.

Ранее KP.RU писал, что в Китае банкам порекомендовали покупать меньше долларов из-за введенных президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин.