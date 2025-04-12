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Военным и ряду госслужащих поднимут оклады на 4,5% к октябре

Планируется увеличение окладов по воинским должностям и званиям для контрактников, а также для военнослужащих по призыву.

Источник: Аргументы и факты

К октябрю 2025 года оклады военнослужащих, а также ряда категорий российских госслужащих, будут проиндексированы на 4,5%.

Такая информация содержится в официальном документе, размещённом на портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 октября планируется увеличение в 1,045 раза окладов по воинским должностям и званиям для контрактников, а также для военнослужащих по призыву.

Помимо военных, повышение затронет сотрудников Министерства внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и руководящий состав фельдъегерской связи.

Напомним, правительство РФ к маю 2025 года собирается запустить пилотный проект, в рамках которого в отдельных регионах будет тестироваться новая система оплаты труда работников бюджетной сферы.