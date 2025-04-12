Военным и ряду госслужащих поднимут оклады на 4,5% к октябре

К октябрю 2025 года оклады военнослужащих, а также ряда категорий российских госслужащих, будут проиндексированы на 4,5%.
Такая информация содержится в официальном документе, размещённом на портале правовой информации.
Согласно постановлению, с 1 октября планируется увеличение в 1,045 раза окладов по воинским должностям и званиям для контрактников, а также для военнослужащих по призыву.
Помимо военных, повышение затронет сотрудников Министерства внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и руководящий состав фельдъегерской связи.
Напомним, правительство РФ к маю 2025 года собирается запустить пилотный проект, в рамках которого в отдельных регионах будет тестироваться новая система оплаты труда работников бюджетной сферы.