Приморье готовится принимать туристов из Китая

Особое внимание было уделено таким аспектам, как обязательное присутствие официального представителя принимающей стороны на пунктах пропуска границы и на протяжении всего маршрута движения туристических групп. Экскурсионные программы для китайских туристов могут проводить только гиды-переводчики, имеющие российское гражданство и соответствующую квалификацию. Участники также обсудили важность соблюдения правил пребывания иностранных граждан в России, включая их своевременную регистрацию и выезд из страны.