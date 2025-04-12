Приморье готовится принимать туристов из Китая

В мероприятии приняли участие около 20 представителей компаний, специализирующихся на работе с гостями из Китая, сообщили в Правительстве Приморского края.
Основной темой обсуждения стали нормы и требования, установленные межправительственным соглашением между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках, подписанным в 2000 году. Лето традиционно привлекает большое количество китайских туристов, и для успешного проведения сезона участники совещания обсудили ряд ключевых вопросов.
Особое внимание было уделено таким аспектам, как обязательное присутствие официального представителя принимающей стороны на пунктах пропуска границы и на протяжении всего маршрута движения туристических групп. Экскурсионные программы для китайских туристов могут проводить только гиды-переводчики, имеющие российское гражданство и соответствующую квалификацию. Участники также обсудили важность соблюдения правил пребывания иностранных граждан в России, включая их своевременную регистрацию и выезд из страны.
Кроме того, бронирование гостиниц для китайских групп должно осуществляться исключительно через уполномоченных российских туроператоров.
По итогам совещания было решено направить официальные письма в министерства провинций Хэйлунцзян и Цзилинь Китая с информацией о необходимых требованиях для китайских туроператоров.