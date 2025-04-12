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Курсы валют на 12 апреля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 514,94 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

Мировые цены на нефть в пятницу вечером росли на 1% и могут завершить вторую подряд неделю в минусе, следует из данных торгов, об этом пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:06 аст цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,75% — до 64,44 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,85%, до 61,87 доллара.

Металлы

Стоимость золота в пятницу росла более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 250 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:35 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 32,85 доллара, или на 1,39% относительно предыдущего закрытия, до 3 256, доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро — на 4,3%, до 32,08 доллара за унцию.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 22:15 аст bitcoin торговался по 783 805, доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 5,49%, а ее капитализация составила 1,66 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 568,7 долларов, понизившись в цене на 3,43%. Капитализация этой криптовалюты составила 179,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,65 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 102апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 11 апреля.

1 австралийский доллар 320,65 тенге.

1 азербайджанский манат 303,8 тенге.

10 армянский драм 13,29 тенге.

1 белорусский рубль 157,66 тенге.

1 бразильский реал 87,5 тенге.

10 венгерских форинтов 14,28 тенге.

1 гонконгский доллар 66,4 тенге.

1 грузинский лари 189,18 тенге.

1 датская крона 78,18 тенге.

1 дирхам ОАЭ 140,2 тенге.

1 доллар США 514,94 тенге.

1 евро 583,74 тенге.

1 индийская рупия 5,98 тенге.

1000 иранский риал 12,3 тенге.

1 канадский доллар 370,01 тенге.

1 китайский юань 70,56 тенге.

1 кувейтский динар 1681,44 тенге.

1 кыргызский сом 5,89 тенге.

1 малазийский ринггит 116,5 тенге.

1 мексиканский песо 25,22 тенге.

1 молдавский лей 29,21 тенге.

1 норвежская крона 48,23 тенге.

1 польский злотый 136,04 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 137,18 тенге.

1 российский рубль 6,13 тенге.

1 СДР 689,63 тенге.

1 сингапурский доллар 390,22 тенге.

1 таджикский сомони 47,59 тенге.

1 тайский бат 15,37 тенге.

1 турецкая лира 13,53 тенге.

100 узбекских сумов 3,99 тенге.

1 украинская гривна 12,44 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 673,03 тенге.

1 чешская крона 23,23 тенге.

1 шведская крона 52,63 тенге.

1 швейцарский франк 628,05 тенге.

1 южноафриканский ранд 26,73 тенге.

100 южнокорейских вон 35,94 тенге.

1 японская иена 3,6 тенге.