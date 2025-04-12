Курсы валют на 12 апреля, цены на нефть и металлы

Стоимость золота в пятницу росла более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 250 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:35 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 32,85 доллара, или на 1,39% относительно предыдущего закрытия, до 3 256, доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро — на 4,3%, до 32,08 доллара за унцию.