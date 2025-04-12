Автоэксперт назвал иномарки, которые первыми вернутся в Россию

«Китайцы не стоят на месте, каждый год их позиции усиливаются, модельный ряд обновляется, тем более, Hyundai Solaris и Kia Rio собирались в России и были популярны как доступные по ценам модели. А вернут ли они себе предприятия, непонятно — предусмотренные договором три года на выкуп уже заканчиваются. Если не будет местной сборки, им придется продавать машины за 3−4 млн рублей, в этом сегменте они вряд ли смогут конкурировать», — сказал собеседник URA.RU.