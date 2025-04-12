Кроссовер Jetour Dashing получил полноприводную версию

Несмотря на ряд небольших минусов, Dashing свою цену оправдывает, особенно в сравнении со многими китайскими аналогами на рынке. Также автомобиль можно смело использовать по заявленному компанией назначению — для городских путешествий. В первую очередь модель подойдет для молодежи — как по дизайну, так и по оснащению.