Компания из ОАЭ построит генетическую лабораторию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций промышленности и торговли Узбекистана обсудили с представителями компании из Объединенных Арабских Эмиратов реализацию проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.