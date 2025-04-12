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Компания из ОАЭ построит генетическую лабораторию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций промышленности и торговли Узбекистана обсудили с представителями компании из Объединенных Арабских Эмиратов реализацию проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.

Источник: Sputnik.uz

В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Шохруха Гуламова и вице-президента компании M42 Халед Аль-Зааби.

В ходе переговоров стороны обсудили различные модели реализации проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Было подчеркнуто, что проект позволит внедрить передовую медицинскую практику в выявлении генетической предрасположенности к заболеваниям.

Проект призван внедрить передовые медицинские практики в области выявления генетической предрасположенности к заболеваниям, широкое использование биомаркеров и методов скрининга в нашей стране.

отметили в ведомстве

Он также предусматривает развитие научного сотрудничества, организацию обучения узбекских специалистов в ОАЭ и ​​обмен передовым опытом, добавили в ведомстве.

M42 — крупнейшая компания в ОАЭ, занимающаяся генетикой. Компания предоставляет широкий спектр услуг в области здравоохранения, включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний с использованием инновационных технологий, таких как геномика и искусственный интеллект.