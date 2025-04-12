Компания из ОАЭ построит генетическую лабораторию в Узбекистане

В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Шохруха Гуламова и вице-президента компании M42 Халед Аль-Зааби.
В ходе переговоров стороны обсудили различные модели реализации проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Было подчеркнуто, что проект позволит внедрить передовую медицинскую практику в выявлении генетической предрасположенности к заболеваниям.
Проект призван внедрить передовые медицинские практики в области выявления генетической предрасположенности к заболеваниям, широкое использование биомаркеров и методов скрининга в нашей стране.
Он также предусматривает развитие научного сотрудничества, организацию обучения узбекских специалистов в ОАЭ и обмен передовым опытом, добавили в ведомстве.
M42 — крупнейшая компания в ОАЭ, занимающаяся генетикой. Компания предоставляет широкий спектр услуг в области здравоохранения, включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний с использованием инновационных технологий, таких как геномика и искусственный интеллект.