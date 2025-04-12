В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования

Наиболее практикоориентированным механизмом для урегулирования проблем доступа продукции на рынок Ирана для наших субъектов видится площадка рабочей группы по техническим барьерам в торговле. Создание такой тематической группы Соглашением предусмотрено. На рабочей группе можно рассматривать конкретные экспортные кейсы наших организаций, связанные с техническими требованиями в Иране или процедурами оценки соответствия, пробовать выходить на какие-то точечные договоренности.