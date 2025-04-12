В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования

В нем приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний стран ЕАЭС, заинтересованных в развитии взаимодействия с иранскими партнерами и выходе на рынок Ирана.
Иранская сторона выразила интерес по сближению регуляторных подходов к проведению клинических испытаний и регистрации фармацевтической продукции. С нашей стороны мы видим заинтересованность делового сообщества в устранении технических барьеров с иранской стороной по доступу колесно-транспортных средств, а также медицинской техники.
По его словам, усовершенствованная регуляторная часть Соглашения в части технических барьеров в торговле в полной мере соответствует правилам Всемирной торговой организации, что особенно важно с учетом того, что Иран не является членом этой международной организации.
Наиболее практикоориентированным механизмом для урегулирования проблем доступа продукции на рынок Ирана для наших субъектов видится площадка рабочей группы по техническим барьерам в торговле. Создание такой тематической группы Соглашением предусмотрено. На рабочей группе можно рассматривать конкретные экспортные кейсы наших организаций, связанные с техническими требованиями в Иране или процедурами оценки соответствия, пробовать выходить на какие-то точечные договоренности.
Он предложил рассматривать весь спектр имеющихся возможностей для решения вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле, включая двусторонние договоренности государств Союза с Ираном.
Наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнерами в области технического регулирования предлагается включить в разрабатываемый проект Плана совместных мероприятий (дорожной карты) по торгово-экономическому сотрудничеству между ЕАЭС, его государствами-членами и Ираном, направленного на имплементацию положений Соглашения.