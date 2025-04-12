Утверждены планы по газификации Красноярского края на 2026−2030 годы

Об этом стало известно на встрече председателя правления компании Алексея Миллера с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым.
В рамках новой программы компания планирует подписать соглашения с 75 регионами, включая Красноярский край, который впервые станет участником данного проекта. Пресс-служба корпорации подчеркивает, что в рамках программы будет разработана схема строительства трубопроводов на ближайшие пять лет.
По информации правительства Красноярского края, в регионе в настоящее время проводятся инженерные изыскания, которые необходимы для определения наиболее экономичных маршрутов прокладки газопроводов.
Среди рассматриваемых вариантов газификации Красноярска — использование сетевого газа из экспортного трубопровода «Сила Сибири — 2», который направлен в Китай. Ранее «Газпром» также предлагал вариант газификации с использованием сжиженного природного газа, учитывая наличие у края собственных, хотя и небольших, запасов газа.