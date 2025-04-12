Утверждены планы по газификации Красноярского края на 2026−2030 годы

В рамках новой программы компания планирует подписать соглашения с 75 регионами, включая Красноярский край, который впервые станет участником данного проекта. Пресс-служба корпорации подчеркивает, что в рамках программы будет разработана схема строительства трубопроводов на ближайшие пять лет.