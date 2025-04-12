Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утверждены планы по газификации Красноярского края на 2026−2030 годы

Холдинг «Газпром» объявил о начале разработки программы газификации Красноярского края на период с 2026 по 2030 год.

Источник: Reuters

Об этом стало известно на встрече председателя правления компании Алексея Миллера с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым.

В рамках новой программы компания планирует подписать соглашения с 75 регионами, включая Красноярский край, который впервые станет участником данного проекта. Пресс-служба корпорации подчеркивает, что в рамках программы будет разработана схема строительства трубопроводов на ближайшие пять лет.

По информации правительства Красноярского края, в регионе в настоящее время проводятся инженерные изыскания, которые необходимы для определения наиболее экономичных маршрутов прокладки газопроводов.

Среди рассматриваемых вариантов газификации Красноярска — использование сетевого газа из экспортного трубопровода «Сила Сибири — 2», который направлен в Китай. Ранее «Газпром» также предлагал вариант газификации с использованием сжиженного природного газа, учитывая наличие у края собственных, хотя и небольших, запасов газа.