Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда.
На встрече обсуждались возможности реализации перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане.
Отдельное внимание стороны уделили новым проектам в горнодобывающей и энергетической отраслях экономики.
По итогам встречи сторонами согласованы дальнейшие совместные шаги и механизм активного взаимодействия в рамках претворения в жизнь обсужденных инициатив.
Reliance Industries — одна из крупнейших компаний Индии, основанная в 1966 году. Работает в сферах энергетики, нефтехимии, торговли, телекоммуникаций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Активы компании составляют $300 млрд.