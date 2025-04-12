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Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли с главой индийской компании обсуждена реализация перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.

Источник: Getty Images

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда.

На встрече обсуждались возможности реализации перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане.

Отдельное внимание стороны уделили новым проектам в горнодобывающей и энергетической отраслях экономики.

По итогам встречи сторонами согласованы дальнейшие совместные шаги и механизм активного взаимодействия в рамках претворения в жизнь обсужденных инициатив.

Reliance Industries — одна из крупнейших компаний Индии, основанная в 1966 году. Работает в сферах энергетики, нефтехимии, торговли, телекоммуникаций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Активы компании составляют $300 млрд.