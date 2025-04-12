Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли с главой индийской компании обсуждена реализация перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.