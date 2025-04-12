«Рожь, ячмень, овес, кукуруза». Беларусь еще на полгода продлила лицензирование на экспорт зерна

В Беларуси на полгода продлевается лицензирование экспорта зерна. Соответствующее постановление Совмина (№ 210 от 11 апреля 2025-го), опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, белорусским правительством еще на шесть месяцев продлевается лицензирование на экспорт зерна. Как и ранее разовые лицензии на вывоз зерновых будут выдаваться МАРТ по согласованию с облисполкомами и Мингорисполкомом.
Документ включает перечень из 16 позиций зерновых, которые подлежат лицензированию. В том числе без лицензий запрещается экспорт ржи, ячменя, овса, кукурузы, тритикале, семян рапса и т.д.
Порядок получения разовой экспертной лицензии, случаи отказа также определены постановлением. Например, в получении лицензии на экспорт зерна могут отказать при необходимости удовлетворить потребности внутреннего рынка или, если это не производитель товара.
Без лицензирования доступен экспорт зерна, которое вывозится в качестве гуманитарной помощи или перемещается по Беларуси, как транзитный груз.
Постановление вступает в силу 14 апреля и рассчитано на полгода.
Напомним, впервые лицензирование экспорта зерна в Беларуси ввели в 2021-м.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поработает на стройке Национального исторического музея в субботник.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики.