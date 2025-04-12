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Обязательные визиты в общепит на первых этажах домов проведут в Приангарье

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проведёт обязательные рейды в заведения общепита, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В ходе рейдов будет проведено соблюдение данными заведениями правил розничной продажи алкогольной продукции, вступивших в силу с 1 сентября 2024 и 1 марта 2025 года. Это требования к залу не менее 50 квадратных метров, ограничение времени продажи алкоголя с 22:00 до 9:00 и возможность реализации пива, сидра, пуаре и медовухи только в барах, кафе, буфетах и ресторанах.

По результатам проверок, возможно, будут и правовые последствия.