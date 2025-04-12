Россия запретила ввоз молочной продукции одного из предприятий Беларуси

В письме Россельхознадзора говорится об обращении в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Ведомство попросило приостановить с 11 апреля ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей продукции «Молочного гостинца».