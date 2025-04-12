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Россия запретила ввоз молочной продукции одного из предприятий Беларуси

Россия ввела запрет на белорусскую молочку с одного из предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Россия запретила ввозить продукции одного из молочных предприятий Беларуси, информирует пресс-служба Россельхознадзора.

Так, под запрет попала продукция, которая производится на производственном участке «Молочный гостинец» «Минского молочного завода № 1».

В письме Россельхознадзора говорится об обращении в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Ведомство попросило приостановить с 11 апреля ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей продукции «Молочного гостинца».

— Ввоз продукции указанного предприятия с 12 апреля на территории России не допускается, — говорится в письме без уточнения причин ограничений.

Между тем Беларусь еще на полгода продлила лицензирование на экспорт зерна: «Рожь, ячмень, овес, кукуруза».

Ранее мы писали, что Россельхознадзор нашел опасные бактерии в продукции пяти предприятий Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подсказал белорусам идеальную технологию посадки деревьев.