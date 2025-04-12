Россия запретила ввоз молочной продукции одного из предприятий Беларуси

Россия запретила ввозить продукции одного из молочных предприятий Беларуси, информирует пресс-служба Россельхознадзора.
Так, под запрет попала продукция, которая производится на производственном участке «Молочный гостинец» «Минского молочного завода № 1».
В письме Россельхознадзора говорится об обращении в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Ведомство попросило приостановить с 11 апреля ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей продукции «Молочного гостинца».
— Ввоз продукции указанного предприятия с 12 апреля на территории России не допускается, — говорится в письме без уточнения причин ограничений.
Между тем Беларусь еще на полгода продлила лицензирование на экспорт зерна: «Рожь, ячмень, овес, кукуруза».
Ранее мы писали, что Россельхознадзор нашел опасные бактерии в продукции пяти предприятий Беларуси.
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