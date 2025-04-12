Насколько вырастут пенсии казахстанцев к 2028 году

В частности, предоставленной ведомством информации сообщается, насколько вырастут пенсии за счет ОПВР к 2028 году.
С 2024 года поэтапно введены обязательные пенсионные взносы работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 году ставка составляет 1,5 процентов, к 2028 году она увеличится до 5 процентов.
Отмечается, что уплата ОПВР осуществляется только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года. Эта мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев. Размер их пенсий будет напрямую зависеть от пенсионных отчислений, что обеспечит им дополнительную пенсионную выплату.
Министерством на постоянной основе прорабатываются подходы к совершенствованию пенсионного законодательства, направленные на повышение эффективности системы пенсионного обеспечения. Этот процесс включает как внутренние обсуждения, так и активное взаимодействие с экспертным сообществом, что позволяет учитывать широкий спектр мнений и предложений.