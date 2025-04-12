На Красногорском гидроузле под Омском хотят установить малую ГЭС

Компания «Росатом сервис» рассматривает возможность установки малой гидроэлектростанции мощностью до 8 МВт на Красногорском водоподъемном гидроузле, который возводится в Омской области у села Красная Горка. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Владимир Бредов в рамках выездной сессии «Росатома» в регионе, передаёт ТАСС.
Хотя в изначальном проекте строительство ГЭС не предусматривалось, инициатива поступила от проектировщика гидроузла. По оценке специалистов, станция сможет вырабатывать до 8 МВт электроэнергии и участвовать в федеральной программе поддержки (ДПМ). Это откроет доступ к дополнительным инвестициям из федерального бюджета.
Рассматриваются три варианта размещения станции, включая установку капсульных гидроагрегатов в пролетах правобережной плотины. По словам Бредова, такие конструкции можно поднимать в период ледохода.
«Если мы найдём общий язык с вашим правительством, то можем выступить в качестве инвестора, соинвестора или просто поставщика оборудования. У нас уже есть похожие турбины», — подчеркнул представитель компании.
Также в Омской области планируют развитие ветроэнергетики. Советник гендиректора компании «Росатом возобновляемая энергия» Егор Гринкевич сообщил, что к 2029 году в регионе появится первая в Сибири ветроэлектростанция мощностью 18,35 МВт.
«Ветропотенциал для размещения объектов [в регионе] мы оцениваем как высокий. Пока это будет достаточно небольшой ветропарк, но мы надеемся по итогам конкурсных отборов 2025 года увеличить этот объём», — подчеркнул он.