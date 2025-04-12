Лукашенко сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил вырастут ли цены из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, отвечая на вопрос, вырастут ли цены из-за пошлин Трампа, белорусский лидер сказал, что этого не произойдет.
— Ничего у нас не вырастет в связи с этим, — уверен он.
Александр Лукашенко обратил внимание, что из-за пошлин Трампа будет труднее сейчас реализовывать продукцию на американском рынке, поэтому продукция начнет поступать на рынки Беларуси и России.
— По всему миру будет растекаться эта продукция. В том числе и к нам, — заметил глава республики.
При этом Лукашенко сказал, что Беларусь вместе с Россией уже переживают вместе такие барьеры и пошлины, что «дальше некуда».
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. Хотя почти сразу Трамп объявил и о немедленной приостановке введения зеркальных пошлин в отношении более 75 стран.
К слову, премьер-министр Беларуси Александр Турчин оценил пошлины Трампа, сказав, что его поведение типично для бизнесмена, который требует большего, чтобы потом посмотреть, как поторговаться. Глава белорусского правительства отметил, что пошлины Трампа являются «темой интересной, но пока очень неопределенной».
— Как она будет влиять на мир, время покажет. Очень много вообще новостей разных, — заметил Турчин ранее.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подсказал белорусам идеальную технологию посадки деревьев.
Еще президент обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики.