Лукашенко сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа

К слову, премьер-министр Беларуси Александр Турчин оценил пошлины Трампа, сказав, что его поведение типично для бизнесмена, который требует большего, чтобы потом посмотреть, как поторговаться. Глава белорусского правительства отметил, что пошлины Трампа являются «темой интересной, но пока очень неопределенной».