«Шалить нельзя — спросят, а то и посадят». Лукашенко высказался о регулировании цен в бизнесе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему бизнесу нельзя «шалить» с ценами, сообщает БелТА.
Белорусский лидер отметил, что в республике, взявшись за ценообразование поступили мудро и преследовали цель выработать формулу справедливой цены. Лукашенко отметил, что это привело к тому, что белорусские производители, в первую очередь, очень умные бизнесмены, поняли, что процесс контролируется.
— Поняли, процесс под контролем, шалить нельзя — спросят, а то и посадят, откровенно говоря, — пояснил глава страны.
И заметил, что в этом случае было решено спокойно вместе выработать справедливое поведение на рынке. Здесь же Александр Лукашенко заметил, что подобный подход не нацелен против каких-либо видов бизнеса и не ставилась задача будто бы их «загубить». Потому что за счет частного сектора формируется значительная доля бюджета. Например, в Минске — около половины бюджета, а по республике — 40%. Лукашенко подметил, что не хочет, чтобы в Беларуси загубили бизнесменов.
— Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Я же это прекрасно понимаю, — прокомментировал белорусский лидер.
А резюмируя, добавил, что хочет, чтобы белорусы занимались предпринимательством, создавали что-то, творили, но не мешали другим.
— Не вытаскивайте последнее из тех, кто создал нам эту страну, того поколения, которое сегодня на пенсии, учителей, врачей, — предупредил президент, резюмируя.
Еще Александр Лукашенко сказал, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС: «Украине в Евросоюзе делать нечего».
Также глава республики сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа.
И президент подсказал белорусам идеальную технологию посадки деревьев.