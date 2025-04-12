«Шалить нельзя — спросят, а то и посадят». Лукашенко высказался о регулировании цен в бизнесе

И заметил, что в этом случае было решено спокойно вместе выработать справедливое поведение на рынке. Здесь же Александр Лукашенко заметил, что подобный подход не нацелен против каких-либо видов бизнеса и не ставилась задача будто бы их «загубить». Потому что за счет частного сектора формируется значительная доля бюджета. Например, в Минске — около половины бюджета, а по республике — 40%. Лукашенко подметил, что не хочет, чтобы в Беларуси загубили бизнесменов.