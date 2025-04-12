Самые дорогие огурцы и помидоры в Жезказгане и Семее

Самые доступные огурцы оказались в Таразе — цена держится на уровне 600−650 тенге за килограмм. В Шымкенте килограмм огурцов стоит всего 600−800 тенге.
В Алматы огурцы начинаются от 750 тенге за килограмм, а в Кызылорде — от 800 до 1000 тенге.
В Туркестане и Конаеве цены на овощи схожи: огурцы здесь стоят 800−1200 тенге.
Далее следует Костанай: местные теплицы предлагают огурцы в пределах 900 тенге, но в целом цены находятся в диапазоне от 1200 до 1600 тенге.
В Петропавловске килограмм длинных огурчиков обойдется за 950 тенге, более мелкий сорт — начинается от 1250 тенге.
Для жителей Актау стоимость стартует от 1000 тенге, а в Атырау — 1150−1200 тенге.
В Павлодаре на рынке можно найти огурцы из Аксу по 1 200 тенге, а «миринда» обойдется в 1100 тенге. В супермаркетах цена выше — 1650 тенге. От 1200 тенге начинается стоимость в Актобе.
Зеленые овощи стоят в пределах 1250−1400 тенге в Кокшетау, в таком же диапазоне и столичные цены.
В Усть-Каменогорске, Талдыкоргана, Уральске и Семее огурцы стоят 1350 тенге.
Жители Жезказгана за килограмм огурцов могут заплатить в пределах 1350−1600 тенге, а карагандинцы — 1380 тенге за килограмм.
В южных регионах цены традиционно ниже. В Таразе на базаре помидоры стоят 600−700 тенге, в магазинах — до 1000 тенге за кило.
В Туркестане и Конаеве цены на помидоры одинаковые — 900−1100 тенге за килограмм.
В Алматы цены следующие: обычные помидоры — от 1000 до 1700 тенге, черри — 1500−1600, а желтые сорта — до 3000 тенге.
В Шымкенте помидоры — от 1165 тенге за красные до 2520 тенге за розовые. Черри здесь стоят около 1 735 тенге. Радуют цены и в Кызылорде — там помидоры стоят около 1200 тенге.
В Астане розовые помидоры стоят от 1100 до 2500 тенге.
В Актобе обычные помидоры стоят 1200 тенге, сорта «Сарыагаш» и черри — по 2000, а черри на ветке — целых 3800 тенге.
В Актау — стабильно отдают 1200 тенге за кило помидоров.
В Кокшетау ситуация схожая: обычные помидоры можно найти по цене 1300−1500 тенге, черри — 1800 тенге. В Петропавловске помидоры покупают от 1300 тенге за кило.
В Костанае помидоры начинаются от 1400 до 3500 тенге (последняя цена характерна для желтых сортов).
В Уральске и Талдыкоргане цены на помидоры держатся на уровне 1500 тенге, а в Атырау — в пределах 1500−1600 тенге.
В Жезказгане помидоры стоят от 1550 до 2000 тенге, а в Караганде помидоры стоят от 1600−2640 тенге.
На востоке страны, в Усть-Каменогорске и Семее, помидоры представлены разными сортами: ташкентские — 2100 тг, красные — 1700 тг, на ветке — 1 600 тг, черри — 2000 тг.