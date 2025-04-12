В правительстве Беларуси назвали жилье, подпадающее под программу реновации

Спикер заметил, что в России реновацией жилья занимались еще с «девяностых» годов. Ее главная цель в том, чтобы постепенно устранять малоэтажную панельную застройку, появившуюся с 1950 до 1970 годов. Сегодня такое жилье не отвечает необходимым требованиям граждан к комфортабельности жилья.