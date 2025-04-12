В правительстве Беларуси назвали жилье, подпадающее под программу реновации

Правительством Беларуси разрабатывается программа реновации жилья, пишет sb.by.
По словам заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике, торговле и строительству Сергея Казачка, в Беларуси рассматривают новое направление работы — реновацию жилья, опыт которой активно используют в соседней России.
Спикер заметил, что в России реновацией жилья занимались еще с «девяностых» годов. Ее главная цель в том, чтобы постепенно устранять малоэтажную панельную застройку, появившуюся с 1950 до 1970 годов. Сегодня такое жилье не отвечает необходимым требованиям граждан к комфортабельности жилья.
Также Казачок отметил, что в Беларуси реновация, прежде всего, будет основываться на сносе старого жилья, на месте которого с использованием старых фундаментов и инженерных сетей будут возводить новые дома, отвечающие всем современным требован.
— В ближайшее время будет разрабатываться программа по реновации жилья, будут определяться районы, в которых дома будут подлежать сносу и где будут строиться уже новые кварталы, — прокомментировал он.
При реновации также будут планировать уплотнение застройки с улучшением условий проживания. А жители сносимых домов будут получать либо компенсацию, либо жилье в новых квартирах.
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