«Это уже зашкаливает, это нетерпимо». Лукашенко предупредил, что в одной из отраслей Беларуси ужесточат требования по дисциплине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой отрасли экономики требования будут усилены, пишет БелТА.
В частности, белорусский лидер предупредил, что требования к исполнительской и технологической дисциплине в сельском хозяйстве будут только усиливаться. Одной из наболевших тем он назвал падеж скота, из-за чего власти стали поднимать вопросы исполнительной дисциплины.
— Как в деревне говорят: если у тебя подохнут телята и поросята, то не будет ни говядины, ни свинины, не будет и молока. Поэтому я начал говорить об исполнительской дисциплине, декрет соответствующий подписан, — прокомментировал он.
Также глава Беларуси предупредил, что начнется «жим» очень серьезный на практике. А еще уточнил, что на данный момент выработка на одного человека в Беларуси в два или три раза ниже, чем у соседей.
— И технологическая, и исполнительская дисциплина должна быть иной, — уверен глава страны.
Также Александр Лукашенко назвал наиболее проблемные моменты в аграрном секторе, связанные именно с дисциплиной.
— Вот это воровство по мелочам на сельхозпредприятиях… Это уже зашкаливает, это нетерпимо. Безобразное отношение к животным, в растениеводстве к растениям, пьянки. Дисциплины не хватает, — заявил белорусский лидер.
И резюмируя, отметил, что каждому следует качественно выполнять работу на своем рабочем месте. А на данный момент этого нет в полном объеме.
Еще Александр Лукашенко сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа.
Также президент высказался о регулировании цен в бизнесе: «Шалить нельзя — спросят, а то и посадят».