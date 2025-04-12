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Минтруда назвало самые востребованные профессии в Беларуси

Минтруда Беларуси назвало самые востребованные профессии среди 190 тысяч вакансий.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала о самых востребованных профессиях в Беларуси, сообщает профсоюзный ресурс 1prof.by.

Так, по данным Минтруда, в конце марта общереспубликанский банк вакансий насчитывал примерно 190 тысяч вакансий. Причем в 70% вариантов для трудоустройства были рабочие специальности.

Павлюченко пояснила, что на данный момент в Беларуси самыми востребованными являются электромонтеры, слесари и сварщики. В сфере услуг чаще всего ищут на работу продавцов, водителей, сотрудников бытового обслуживания.

— В целом спрос на рабочую силу в республике продолжает расти, — констатировала министр труда и социальной защиты.

Ранее «Комсомолка» писала, что менеджер по развитию, главный бухгалтер, инженеры и финдиректор вошли в топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2025.

Тем временем белорусы поспорили из-за действий машиниста на видео в TikTok на мосту на Припяти под Лунинцем: «Прямо кадр из фильма».