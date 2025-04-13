Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 13 апреля

В Национальном банке назвали курсы валют на 13 апреля 2025 года, воскресенье. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены на уровне пятничных и субботних значений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 13 апреля, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1417 белорусского рубля, 1 евро — 3,4746 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6440 белорусского рубля.
В соотношении с установленными на пятницу, 11 апреля, и субботу, 12 апреля, валютными курсами в воскресенье, 13 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Тем временем в правительстве Беларуси назвали жилье, подпадающее под программу реновации.