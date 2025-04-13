Эксперты назвали сумму, которую нужно накопить каждому россиянину

Финансовая подушка безопасности поможет пережить непростые времени с наименьшими последствиями.
В РФ финансовая подушка безопасности для граждан в среднем составляет 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных зарплат. О том, как сформировать резерв, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.
«Если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжелый период», — поделилась мнением эксперт в беседе с «Прайм». Валишвили отметил, что если есть кредиты, то сумма в 145 тысяч рублей должна быть выше.
Аналитики ЦБ в прошлом году подсчитали, россияне в среднем зарабатывают 88 тысяч рублей в месяц. Валишвили советует регулярно откладывать по 10% от зарплаты или иного дохода, чтобы сформировать подушку безопасности.
Использование инструментов семейных накоплений научит граждан России с детства планировать свои финансы. В результате можно заработать «вторую пенсию», передает «Национальная служба новостей». О том, какие выплаты ожидают россиян в мае этого года, напоминает RT.