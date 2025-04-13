Эксперты назвали сумму, которую нужно накопить каждому россиянину

«Если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжелый период», — поделилась мнением эксперт в беседе с «Прайм». Валишвили отметил, что если есть кредиты, то сумма в 145 тысяч рублей должна быть выше.