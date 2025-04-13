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В ФРГ не исключили возможность мирового кризиса из-за пошлин США

Глава Ifo Фюст предположил, что санкции Трампа могут привести к мировому экономическому кризису.

Источник: Комсомольская правда

Глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст полагает, что нельзя исключать возможность возникновения мирового экономического кризиса из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом эксперт рассказал в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

«Новый глобальный экономический кризис? К сожалению, нельзя исключить этого. Американцы в одиночку не ввергнут мировую экономику в кризис», — сказал Фюст.

Он также отметил необходимость ограничения протекционистских мер, предупреждая об их потенциально опасном распространении. По его оценке, наибольшую тревогу вызывает подрыв США своего имиджа стабильного и предсказуемого партнера в международных соглашениях.

Ранее газета The New York Times писала, что американский глава принял решение отложить введение повышенных пошлин на товары из 75 стран из-за риска глобального финансового кризиса.