Аналитик Бочкина назвала способы накопить нужную сумму

Бочкина отметила, что концепция «финансового детокса» приобрела особую популярность в последние годы на фоне двух противоречивых тенденций: стремительного роста цен и агрессивной рекламы. Именно в таких условиях, подчеркнула она, навыки разумной экономии и осознанного управления деньгами становятся особенно ценными.