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Аналитик Бочкина назвала способы накопить нужную сумму

Россиянам рассказали, что сокращение ежедневных трат позволит накопить нужную сумму.

Источник: Комсомольская правда

Сокращение ежедневных трат хотя бы на короткий период поможет грамотно распределить бюджет, а также накопить нужную сумму. Об этом рассказала агентству аналитик Банки.ру Эряния Бочкина в беседе с «Прайм».

«Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы. Отказаться от лишних трат на неделю, месяц или даже год будет особенно полезно для шопоголиков», — посоветовала эксперт.

Бочкина отметила, что концепция «финансового детокса» приобрела особую популярность в последние годы на фоне двух противоречивых тенденций: стремительного роста цен и агрессивной рекламы. Именно в таких условиях, подчеркнула она, навыки разумной экономии и осознанного управления деньгами становятся особенно ценными.

Она подчеркивает, что следует отказаться от импульсных покупок, чаще готовить дома и ограничить дорогостоящие развлечения. При этом даже после завершения «финансового детокса» важно сохранить осмысленное отношение к тратам.

Накануне аналитик в сфере финансов Михаил Васильев рассказал, как россиянам не потерять накопленные средства и даже их приумножить.