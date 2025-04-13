Лоукостер «Победа» увеличивает частоту полетов в Челябинск

Уточняется, что рейсы будут выполняться из Внуково и Шереметьево с 25 апреля по 31 мая 2025 года.
Также в актуальном расписании «Победы» рейсы в Челябинск из Санкт-Петербурга и Сочи.
Лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») увеличивает частоту полетов из Москвы в Челябинск до трех рейсов в сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Уточняется, что рейсы будут выполняться из Внуково и Шереметьево с 25 апреля по 31 мая 2025 года.
Также в актуальном расписании «Победы» рейсы в Челябинск из Санкт-Петербурга и Сочи.