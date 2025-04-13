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МИД РФ назвал площадки, рассматриваемые под строительство второй АЭС в Беларуси

МИД России озвучил места, где может быть построена вторая АЭС в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МИД РФ назвал площадки, рассматриваемые под строительство второй АЭС в Беларуси. Подробности в интервью РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, сейчас рассматриваются варианты строительства в Беларуси или дополнительного, третьего энергоблока уже действующей АЭС, которая расположена в Островце, или новой двухблочной АЭС в Могилевской области.

Полищук обратил внимание, что белорусские партнеры заинтересованы и далее в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. Он уточнил, что работа, касающаяся технико-экономического обоснования строительства второй Белорусской АЭС, должна быть закончена к середине 2025 года.

— Для обсуждения технических и финансовых условий этого масштабного проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную Рабочую группу, — заметил директор второго департамента стран СНГ МИД России.

Дипломат сообщил, что Рабочая группа уже провела несколько встреч, на которых рассматривался целый комплекс вопросов: о локации будущей АЭС, типе реакторов, сроках строительства, ценовых параметрах и ряд других.

Полищук добавил, что озвученные вопросы обсуждаются также и в других форматах, включая регулярные встречи руководства государственной корпорации «Росатом» с правительством Беларуси. Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас Министерство энергетики Беларуси, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».

Тем временем новый глава Минэнерго Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».