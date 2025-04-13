МИД РФ назвал площадки, рассматриваемые под строительство второй АЭС в Беларуси

Полищук добавил, что озвученные вопросы обсуждаются также и в других форматах, включая регулярные встречи руководства государственной корпорации «Росатом» с правительством Беларуси. Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас Министерство энергетики Беларуси, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.