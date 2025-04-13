Недостроенный четвёртый мост в Новосибирске принёс концессионеру прибыль

Компания, строящая четвёртый мост через Обь в Новосибирске, отчиталась о финансовых итогах 2024 года. ООО «Сибирская концессионная компания» завершила год с чистой прибылью в 1,1 миллиона рублей, несмотря на значительное снижение выручки — она сократилась более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составила 3,1 миллиарда рублей.
Для сравнения: в 2023 году доходы компании достигали 9,4 миллиарда рублей, а прибыль была заметно выше — 7,8 миллиона.
ООО «Сибирская концессионная компания» зарегистрировано в Новосибирске в 2016 году, её уставной капитал на момент создания составлял 10 тысяч рублей. Согласно данным системы «Контур. Фокус», 99% долей в компании принадлежит АО «Группа “ВИС”, ещё 1% — её гендиректору Игорю Снегурову.
Управляющая структура холдинга — АО «Группа “ВИС”, зарегистрированная в Москве, также показала прибыль, хотя и не такую внушительную, как годом ранее. По итогам 2024 года выручка группы составила 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 57,9 миллиона. Для сравнения: в 2023 году она зафиксировала выручку в 1,5 миллиарда рублей, а прибыль — 175 миллионов.
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