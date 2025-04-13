Недостроенный четвёртый мост в Новосибирске принёс концессионеру прибыль

Компания, строящая четвёртый мост через Обь в Новосибирске, отчиталась о финансовых итогах 2024 года. ООО «Сибирская концессионная компания» завершила год с чистой прибылью в 1,1 миллиона рублей, несмотря на значительное снижение выручки — она сократилась более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составила 3,1 миллиарда рублей.