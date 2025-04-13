В Свердловской области стоимость килограмма помидоров достигла 300 рублей

— Помидоры свежие, кг — 300 рублей 25 копеек, — приводит Свердловстат среднюю цену на томаты.
При этом килограмм огурцов обходится в среднем в 214 рублей, морковь в 53, свекла в 56, капуста в 58, а картофель в 71 рубль.
Свердловскстат опубликовал актуальную информацию по средним потребительским ценам на отдельные товары. По ним выходит, что на 7 апреля самыми дорогими овощами стали помидоры.
— Помидоры свежие, кг — 300 рублей 25 копеек, — приводит Свердловстат среднюю цену на томаты.
При этом килограмм огурцов обходится в среднем в 214 рублей, морковь в 53, свекла в 56, капуста в 58, а картофель в 71 рубль.