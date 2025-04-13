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NYT: Китай жестко ударил по военной сфере США в ответ на пошлины

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов, что может серьезно повлиять на глобальные отрасли, включая автомобильную и аэрокосмическую промышленности, а также военную сферу США. Это решение является ответом на увеличение пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

Китай жестко отреагировал на повышение тарифов со стороны США.

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов, что может серьезно повлиять на глобальные отрасли, включая автомобильную и аэрокосмическую промышленности, а также военную сферу США. Это решение является ответом на увеличение пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США, увеличив их с 84% до 125%. Решение было принято в ответ на повышение пошлин, введенное Вашингтоном в отношении китайских товаров. Позже Трамп решил приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров.