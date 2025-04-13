NYT: Китай жестко ударил по военной сфере США в ответ на пошлины

Ранее стало известно, что Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США, увеличив их с 84% до 125%. Решение было принято в ответ на повышение пошлин, введенное Вашингтоном в отношении китайских товаров. Позже Трамп решил приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров.