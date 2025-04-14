Нацбанк заметно поднял курс евро и опустил курс доллара 14 апреля после выходных

Национальным банком обновлены курсы валют на 14 апреля 2025 года, понедельник. Так, после выходных сильно уменьшился курс доллара, ощутимо подрос курс евро и несколько увеличился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 14 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1086 белорусского рубля, 1 евро — 3,5367 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6445 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на пятницу, субботу и воскресенье, 11, 12 и 13 апреля, соответственно, курс доллара стал заметно ниже, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее других при этом изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0331 белрубля, курс евро вырос на 0,0621 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0005 белрубля.
Между тем Россия запретила ввоз молочной продукции одного из предприятий Беларуси.