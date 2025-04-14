Нацбанк заметно поднял курс евро и опустил курс доллара 14 апреля после выходных

В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на пятницу, субботу и воскресенье, 11, 12 и 13 апреля, соответственно, курс доллара стал заметно ниже, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее других при этом изменен курс европейской валюты.