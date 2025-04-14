Трамп пообещал оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников

Президент США Дональд Трамп объявил о начале новых расследований, касающихся импортных пошлин, с акцентом на защиту национальной безопасности. В своём заявлении на платформе Truth Social он подчеркнул, что особое внимание будет уделено полупроводникам и всей цепочке поставок электронной продукции.
По словам Трампа, в рамках этих мер не предусмотрено никаких исключений для отдельных категорий товаров — они будут перенесены в другую «тарифную корзину», что означает более жёсткий подход к регулированию импорта. Расследования охватят как производственные, так и логистические аспекты отрасли.
Глава государства также заявил, что США больше не станут терпеть несправедливые торговые практики, включая скрытые тарифные барьеры, которые, по его мнению, применяют другие страны. Особо он выделил Китай, подчеркнув, что Пекин ведёт наиболее недружественную торговую политику в отношении Вашингтона.
Ранее замлавы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с заявлением, что власти США обладают серьезными рычагами воздействия на Китай.