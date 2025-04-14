Европейский бизнес приедет на ПМЭФ в Россию

ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, ожидается участие европейских компаний, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения. Об этом сообщают СМИ.
«Большинство компаний Европы заинтересованы в налаживании отношений с Москвой и снятии антироссийских санкций. На мероприятие уже зарегистрировались не менее 20 итальянских предприятий. Переговоры об участии в ПМЭФ ведут представители бизнеса из Франции, Бельгии и Люксембурга», — пишут «Известия».
По словам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, число участников пока не окончательное, поскольку регистрация еще продолжается. По его данным, в РФ работают около 100 итальянских компаний, а ушли те, кто занимался торговлей, а не производством.
В «Росконгрессе» ранее назвали главную тему ПМЭФ-2025. Организаторы озаглавили ее как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», пишет телеканал «Национальная служба новостей».