Европейский бизнес приедет на ПМЭФ в Россию

По словам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, число участников пока не окончательное, поскольку регистрация еще продолжается. По его данным, в РФ работают около 100 итальянских компаний, а ушли те, кто занимался торговлей, а не производством.