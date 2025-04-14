Politico: у Трампа появились планы по введению новых пошлин

Решение Трампа будет иметь последствия для американских технологических компаний.
Возможность введения новых пошлин на полупроводниковые технологии рассматривает президент США Дональд Трамп. Он планирует поручить Министерству торговли начать расследование, которое станет основой для возможного введения пошлин, сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого Дома.
«Эти действия создают условия для дальнейшего обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, откуда США закупают большую часть своих чипов, например, Тайванем, и будут иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов», — отмечает издание. Решение направлено на укрепление внутреннего производства и снижение зависимости от иностранных технологий.
Ранее Китай ударил по военной сфере США, приостановив экспорт редкоземельных минералов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет. Китай также принял решение о повышении пошлин на товары из США до 125%.