Politico: у Трампа появились планы по введению новых пошлин

«Эти действия создают условия для дальнейшего обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, откуда США закупают большую часть своих чипов, например, Тайванем, и будут иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов», — отмечает издание. Решение направлено на укрепление внутреннего производства и снижение зависимости от иностранных технологий.