FT: торговая война США против КНР обречена на провал по трем причинам

«Первая причина заключается в том, что многие страны теперь осознают, что экономические аргументы, предлагаемые советниками Трампа, являются всего лишь видимостью. Пока Трамп у власти, США не заслуживают доверия, и ни один разумный лидер не поддержит его в противостоянии с Китаем», — сообщает британская газета Financial Times. Другая причина будущего поражения Трампа — зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Издание отмечает, что Трамп был вынужден отказаться от высоких тарифов из-за негативной реакции рынка облигаций, что лишило его рычагов влияния в торговых переговорах.