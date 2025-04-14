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FT: торговая война США против КНР обречена на провал по трем причинам

Торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом Китаю, обречена на провал. Об этом сообщают зарубежные СМИ и называют три причины, почему так произойдет.

Торговая война, которую президент США объявил Китаю, обречена на провал.

Торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом Китаю, обречена на провал. Об этом сообщают зарубежные СМИ и называют три причины, почему так произойдет.

«Первая причина заключается в том, что многие страны теперь осознают, что экономические аргументы, предлагаемые советниками Трампа, являются всего лишь видимостью. Пока Трамп у власти, США не заслуживают доверия, и ни один разумный лидер не поддержит его в противостоянии с Китаем», — сообщает британская газета Financial Times. Другая причина будущего поражения Трампа — зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Издание отмечает, что Трамп был вынужден отказаться от высоких тарифов из-за негативной реакции рынка облигаций, что лишило его рычагов влияния в торговых переговорах.

Последняя причина — это готовность Китая к экономическому противостоянию. Хотя Пекин потерял доступ к крупному экспортному рынку и находится в дипломатической изоляции, он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение с США, пишет FT.

Ранее URA.RU писало, что торговая война, инициированная Трампом, вызвала широкую международную критику и предостережения относительно ее негативных последствий. Введение дополнительных тарифов на китайские товары, а также на сталь и алюминий, было воспринято как игнорирование международных торговых правил, что, по мнению критиков, усугубляет политические и экономические напряжения, угрожая глобальной экономической стабильности и международным цепочкам поставок.