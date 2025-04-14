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Экономист объяснил, как США ослабляют антироссийские санкции

США на словах отменили часть санкций против России, но пока не хотят фиксировать это в документах. Как рассказал в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, американский Ситибанк разморозил часть российских активов.

США фактически отменили часть санкций против России, но пока не закрепили это в документах.

США на словах отменили часть санкций против России, но пока не хотят фиксировать это в документах. Как рассказал в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, американский Ситибанк разморозил часть российских активов.

«Штаты ослабили их не юридически, а фактически, это мы сейчас и видим. Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением», — сказал экономист.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКлиенты Ситибанка неожиданно стали получать выплаты по замороженным активам.

По его словам, после прихода Дональда Трампа в Белый дом происходит удивительная ситуация: США не отменяют санкции, но и не соблюдают их. В качестве примера собеседник URA.RU привел недавнюю ситуации с американским Ситибанком, который неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.