Экономист объяснил, как США ослабляют антироссийские санкции

США фактически отменили часть санкций против России, но пока не закрепили это в документах.
США на словах отменили часть санкций против России, но пока не хотят фиксировать это в документах. Как рассказал в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, американский Ситибанк разморозил часть российских активов.
«Штаты ослабили их не юридически, а фактически, это мы сейчас и видим. Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением», — сказал экономист.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКлиенты Ситибанка неожиданно стали получать выплаты по замороженным активам.
По его словам, после прихода Дональда Трампа в Белый дом происходит удивительная ситуация: США не отменяют санкции, но и не соблюдают их. В качестве примера собеседник URA.RU привел недавнюю ситуации с американским Ситибанком, который неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.