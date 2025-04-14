В России предложили запретить работу коллекторов

Фракция ЛДПР в парламенте и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов намерены внести на рассмотрение Государственной думы проект закона о запрете деятельности коллекторов в России. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в пояснительной записке к документу.
Также законопроект предполагает наделение заемщика правом в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.
Авторы инициативы предлагают кредитным организациям самостоятельно взыскивать просроченные задолженности, оставаясь в рамках правового поля. Например, представители банков могут звонить с напоминанием о наличии задолженности, предложениями о реструктуризации и частичном погашении долга.
«Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам», — уточняется в пояснительной записке.
Законотворцы напомнили, что сегодня по данным Федеральной службы судебных приставов в стране официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств — компаний, суть работы которых «выбиванием долгов». Они широко применяют практику психологического давления, откровенных издевательств над должниками, терроризирования. Во имя спокойствия россиян, подчеркнули депутаты, работу коллекторов необходимо запретить.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий наказание для коллекторов. Во-первых, с 23 декабря 2024 года запрещается незаконно называть свою фирму «профессиональной коллекторской организацией» — юрлица за это могут получить «административку» и штраф до 300 тысяч рублей.
Во-вторых, если коллектор зайдет за рамки допустимого при общении с должником, то заплатит до 1 миллиона, юрлица — до 2 миллионов рублей. До этого момента таких штрафов не существовало. Если коллекторы нарушат установленные исполнительной властью ограничения в общении с должником, то заплатят за это рублем. Штраф для должностных лиц — 100 тысяч, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.
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