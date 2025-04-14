В России предложили запретить работу коллекторов

Во-вторых, если коллектор зайдет за рамки допустимого при общении с должником, то заплатит до 1 миллиона, юрлица — до 2 миллионов рублей. До этого момента таких штрафов не существовало. Если коллекторы нарушат установленные исполнительной властью ограничения в общении с должником, то заплатят за это рублем. Штраф для должностных лиц — 100 тысяч, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.