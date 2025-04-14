Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нашли способ внести разлад в отношения Москвы и Пекина

США размораживают российские активы, чтобы внести разлад в отношения Москвы и Пекина. Такую точку зрения в интервью URA.RU высказал завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.

США размораживают российские активы, чтобы отдалить Москву от Пекина.

США размораживают российские активы, чтобы внести разлад в отношения Москвы и Пекина. Такую точку зрения в интервью URA.RU высказал завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.

«Фактически Вашингтон реализует политику “Обратного Никсона”. Штаты пытаются восстановить с нами отношения, чтобы нарушить тесные связи Москвы и Пекина. У них, конечно, ничего не получится, но такая попытка есть, и она проявляется в частичной разморозке российских активов», — сказал экономист.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКлиенты Ситибанка неожиданно стали получать выплаты по замороженным активам.

Ричард Никсон руководил США с 1969 по 1974 годы, смог заставить Китай разорвать отношения с СССР, превратив КНР в партнера Штатов. Ранее американский Ситибанк неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.