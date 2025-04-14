США нашли способ внести разлад в отношения Москвы и Пекина

«Фактически Вашингтон реализует политику “Обратного Никсона”. Штаты пытаются восстановить с нами отношения, чтобы нарушить тесные связи Москвы и Пекина. У них, конечно, ничего не получится, но такая попытка есть, и она проявляется в частичной разморозке российских активов», — сказал экономист.