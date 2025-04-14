Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совладелец «Камтэкс-Химпром» отсудил земельный участок

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Ростпласт» к департаменту земельных отношений администрации Перми.

Источник: 2GIS

Как следует из материалов дела, общество оспаривало отказ муниципалитета в предоставлении в собственность «Ростпласта» земельного участка площадью чуть более 1,6 тыс. кв. м по улице Малкова, 32. Указанный участок ООО арендует с 2007 года для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Этот объект был построен и введен в эксплуатацию в 2023 году.

После этого ООО «Ростпласт» обратилось в ДЗО с заявлением о предоставлении участка в собственность для эксплуатации здания комплекса, но получило отказ, поскольку муниципалитет посчитал, что ООО не доказало необходимость этого. В рамках рассмотрения спора была проведена экспертиза, которая установила, что для эксплуатации объекта земля должна находиться в собственности заявителя.

ООО «Ростпласт» принадлежит предпринимателю Игорю Иванову. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество контролирует чуть больше 20% акций производителя химических веществ АО «Камтэкс-Химпром».