Совладелец «Камтэкс-Химпром» отсудил земельный участок

Как следует из материалов дела, общество оспаривало отказ муниципалитета в предоставлении в собственность «Ростпласта» земельного участка площадью чуть более 1,6 тыс. кв. м по улице Малкова, 32. Указанный участок ООО арендует с 2007 года для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Этот объект был построен и введен в эксплуатацию в 2023 году.