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В Омске сделают платные парковки по концессионному соглашению

Городская администрация подтверждает свою доступность для инвесторов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Омске разрабатывается проект по созданию платных парковочных зон на основе концессионного соглашения. Об этом сообщила заместитель директора департамента имущественных отношений городской администрации Мария Стуколова в рамках пресс-конференции в мэрии.

По её словам, данный механизм позволит привлечь частный капитал для развития городской инфраструктуры и повышения качества обслуживания населения.

Мария Стуколова подчеркнула, что город приветствует инвестиции. Она заявила о готовности к рассмотрению и сотрудничеству в случае поступления предложений, которые можно реализовать на основе муниципально-частного партнерства.

Ранее мы писали, что с момента появления электросамокатов в Омске в 2022 году, 13 тысячам пользователей был ограничен доступ к сервису. Это произошло из-за несоблюдения правил эксплуатации, установленных компанией.

В основном блокировки были связаны с тем, что пользователи оставляли самокаты в неположенных местах, не предназначенных для парковки.