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Трёхкомнатную квартиру в центре Омска продают за 90 миллионов

На одном из крупных сайтов объявлений появилось предложение о продаже трёхкомнатной квартиры в ЖК «Высоцкий», расположенном на улице Сенной, 30.

Источник: Авито

Цена объекта составляет 90 миллионов рублей.

Квартира находится на 17 этаже и занимает 119 квадратных метров. В описании говорится о дизайнерском ремонте, итальянской мебели, французской сантехнике и современной внутренней отделке. Среди особенностей — тёплые полы, биокамин, кондиционер, просторная кухня площадью 20 «квадратов» и утеплённая лоджия с видом на центр Омска.

Дом оборудован подземной парковкой с лифтовым доступом, огорожен и находится под охраной. Продавец утверждает, что документы готовы к сделке, однако в объявлении отмечено возможное наличие обременений.