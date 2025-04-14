Трёхкомнатную квартиру в центре Омска продают за 90 миллионов

Квартира находится на 17 этаже и занимает 119 квадратных метров. В описании говорится о дизайнерском ремонте, итальянской мебели, французской сантехнике и современной внутренней отделке. Среди особенностей — тёплые полы, биокамин, кондиционер, просторная кухня площадью 20 «квадратов» и утеплённая лоджия с видом на центр Омска.