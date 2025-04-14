Правила продажи билетов на поезда изменили в Казахстане

Поправками уточняется, что письменная заявка от организованной группы пассажиров, организованной группы детей на резервирование мест в поездах принимается от физических и юридических лиц не менее чем от 45 и не позднее 3 суток до отправления поезда при наличии мест, при этом в случае оплаты по безналичному расчету, заявка принимается не позднее 6 суток до отправления поезда.