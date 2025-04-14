В Симферополе не хватает жилья — что может исправить ситуацию

Ипотека на вторичную недвижимость работает только в тех городах, где строится не более двух домов, напомнила Плотникова, и Симферополь в этот спектр не попадает.
При этом по показателю обеспеченности жильем Симферополь серьезно отстает от других городов Крыма, подчеркнула специалист.
«Если по Крыму в среднем этот показатель чуть более 21 метра квадратных на человека, то в Симферополе этот показатель едва переваливает за 18. То есть нам нужно строить еще много и качественно, и делать покупку доступной. А для этого нужно поддержать покупательскую способность клиентов», — подчеркнула эксперт.
Добиться этого возможно с помощью расширения программ льготного ипотечного кредитования, в частности, семейной ипотеки в Симферополе, которой на сегодняшний день в крымской столице могут воспользоваться только семьи с ребенком до 7 лет, сказала она.
«А в Севастополе, например, и в малых городах Крыма можно воспользоваться семейной ипотекой с одним ребенком до 7 лет и с двумя детьми до 18 лет. И сейчас мы с коллегами из банковской сферы готовим предложение, чтобы расширить эту программу в том числе и на Симферополь… И надеемся, что летом будут еще какие-то дополнительные программы», — поделилась Плотникова.