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В Симферополе не хватает жилья — что может исправить ситуацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности жилыми метрами. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Дарья Плотникова, подчеркнув, что ситуацию способно изменить расширение условий семейной ипотеки в городе.

Источник: РИА "Новости"

Ипотека на вторичную недвижимость работает только в тех городах, где строится не более двух домов, напомнила Плотникова, и Симферополь в этот спектр не попадает.

При этом по показателю обеспеченности жильем Симферополь серьезно отстает от других городов Крыма, подчеркнула специалист.

«Если по Крыму в среднем этот показатель чуть более 21 метра квадратных на человека, то в Симферополе этот показатель едва переваливает за 18. То есть нам нужно строить еще много и качественно, и делать покупку доступной. А для этого нужно поддержать покупательскую способность клиентов», — подчеркнула эксперт.

Добиться этого возможно с помощью расширения программ льготного ипотечного кредитования, в частности, семейной ипотеки в Симферополе, которой на сегодняшний день в крымской столице могут воспользоваться только семьи с ребенком до 7 лет, сказала она.

«А в Севастополе, например, и в малых городах Крыма можно воспользоваться семейной ипотекой с одним ребенком до 7 лет и с двумя детьми до 18 лет. И сейчас мы с коллегами из банковской сферы готовим предложение, чтобы расширить эту программу в том числе и на Симферополь… И надеемся, что летом будут еще какие-то дополнительные программы», — поделилась Плотникова.