В Симферополе не хватает жилья — что может исправить ситуацию

«А в Севастополе, например, и в малых городах Крыма можно воспользоваться семейной ипотекой с одним ребенком до 7 лет и с двумя детьми до 18 лет. И сейчас мы с коллегами из банковской сферы готовим предложение, чтобы расширить эту программу в том числе и на Симферополь… И надеемся, что летом будут еще какие-то дополнительные программы», — поделилась Плотникова.