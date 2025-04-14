Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго сказало, когда примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси

Минэнерго сообщило, когда будет принято окончательное решение о строительстве второй АЭС в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минэнерго сказало, когда примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Алексей Дербин.

По его словам, белорусским правительством была поручена подготовка технико-экономического обоснования сооружения проекта. Дербин уточнил, что сейчас проводится всесторонний анализ прогнозов долгосрочных электропотребления: экономических, экологических, организационных и технических аспектов.

— Окончательное решение о сооружении второй атомной электростанции либо третьего энергоблока будет принято после доклада главе государства по результатам разработки технико-экономического обоснования, — уточнил директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Беларуси.

Ранее МИД РФ назвал площадки, рассматриваемые под строительство второй АЭС в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».

Кстати, новый глава Минэнерго Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси.