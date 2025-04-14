Минэнерго сказало, когда примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Алексей Дербин.
По его словам, белорусским правительством была поручена подготовка технико-экономического обоснования сооружения проекта. Дербин уточнил, что сейчас проводится всесторонний анализ прогнозов долгосрочных электропотребления: экономических, экологических, организационных и технических аспектов.
— Окончательное решение о сооружении второй атомной электростанции либо третьего энергоблока будет принято после доклада главе государства по результатам разработки технико-экономического обоснования, — уточнил директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Беларуси.
Ранее МИД РФ назвал площадки, рассматриваемые под строительство второй АЭС в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».
Кстати, новый глава Минэнерго Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси.