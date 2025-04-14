В критическом состоянии в Казахстане остаются 10 ТЭЦ

В Казахстане в критическом состоянии остаются 10 ТЭЦ. Техническое состояние 9 теплоэлектроцентралей улучшилось — они перешли из «красной» зоны в «желтую». Три ТЭЦ перешли из «желтой» в «зеленую». В результате в «красной» зоне осталось 10 ТЭЦ (было 19), в «желтой» — 17 (было 11), в «зеленой» — 10 (было 7). Среди них — Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказаганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции, говорится в обзоре редакции Primeminister.kz.