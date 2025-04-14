УФАС пресекло нелегальные пассажирские перевозки по маршруту Хабаровск — Ванино

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю установлено, что компания ООО «Бас Тревел» осуществляла регулярные пассажирские перевозки под видом заказных по маршруту Хабаровск — Ванино — г. Советская Гавань — п. Лососина, совпадающему с установленными межмуниципальными маршрутами № 311 и № 311А, в отсутствие разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством.