Как изменились для волгоградцев условия сельской ипотеки?

Взять ипотеку на строительство домов в селе станет сложнее.
Новые правила вступили в силу с 28 марта 2025 г., документ опубликован на сайте Минфина.
Согласно ему, теперь получить льготный жилищный кредит в селе можно лишь при условии обязательного трудоустройства здесь на срок не менее пяти лет после получения кредита.
Получить заём смогут работники АПК, социальные работники (учителя, врачи, работники культуры), госслужащие — сотрудники подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору организаций. Дадут такую ипотеку и фермерам, владельцам сельхозпредприятий.
Важно, что участники СВО и их супруги могут оформить кредит без привязки к работе на селе.
За теми, кто получил ипотеку, будет налажен контроль — заёмщика обяжут каждые шесть месяцев подтверждать трудоустройство в сельском предприятии. Если работа потеряна, даётся полгода на поиск новой в том же направлении. Если не подтвердить занятость, то ставка будет рыночной.
Напомним, что программа «Сельская ипотека» действует на условиях: ставка до 3% годовых, срок займа до 25 лет, сумма до 6 млн руб. Ранее эту программу активно использовали горожане для возведения коттеджей.