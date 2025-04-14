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Как изменились для волгоградцев условия сельской ипотеки?

За теми, кто получил ипотеку, наладят контроль — заёмщика обяжут каждые 6 месяцев подтверждать трудоустройство.

Источник: РИА "Новости"

Взять ипотеку на строительство домов в селе станет сложнее.

Новые правила вступили в силу с 28 марта 2025 г., документ опубликован на сайте Минфина.

Согласно ему, теперь получить льготный жилищный кредит в селе можно лишь при условии обязательного трудоустройства здесь на срок не менее пяти лет после получения кредита.

Получить заём смогут работники АПК, социальные работники (учителя, врачи, работники культуры), госслужащие — сотрудники подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору организаций. Дадут такую ипотеку и фермерам, владельцам сельхозпредприятий.

Важно, что участники СВО и их супруги могут оформить кредит без привязки к работе на селе.

За теми, кто получил ипотеку, будет налажен контроль — заёмщика обяжут каждые шесть месяцев подтверждать трудоустройство в сельском предприятии. Если работа потеряна, даётся полгода на поиск новой в том же направлении. Если не подтвердить занятость, то ставка будет рыночной.

Напомним, что программа «Сельская ипотека» действует на условиях: ставка до 3% годовых, срок займа до 25 лет, сумма до 6 млн руб. Ранее эту программу активно использовали горожане для возведения коттеджей.