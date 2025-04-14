Как изменились для волгоградцев условия сельской ипотеки?

За теми, кто получил ипотеку, будет налажен контроль — заёмщика обяжут каждые шесть месяцев подтверждать трудоустройство в сельском предприятии. Если работа потеряна, даётся полгода на поиск новой в том же направлении. Если не подтвердить занятость, то ставка будет рыночной.